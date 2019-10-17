Крупные предприятия Харьковщины внесли в Госбюджет более 21 миллиарда гривен

За 9 месяцев 2019 года плательщики, которые обслуживаются в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, заплатили в Общий фонд государственного бюджета 21,4 млрд грн.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

По информации начальника Харьковского управления Галины Феденко, это на 4,7 млрд грн, или на 27,8% превышает поступления аналогичного периода прошлого года.

Так, основными выплаты для госбюджета состоят из:

9,7 млрд грн акцизного налога (+ 1,8 млрд грн, или 23,5%);

7 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 1,6 млрд грн, или 31%);

3,2 млрд грн налога на прибыль предприятий (+0,7 млрд грн, или 28,1%);

0,3 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 45 млн грн, или 15,5%).

В частности, в сентябре 2019 г. крупный бизнес уплатил в государственный бюджет 2,6 млрд грн налогов (+ 346 млн грн, или 15,3%), в т.ч. 1,6 млрд грн акцизного налога, 0,8 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, 0,03 млрд грн налога на прибыль предприятий, 0,04 млрд грн налога на доходы физических лиц и прочее.

Агентство Телевидения Новости