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Свитолина не побрезговала играть на Кубке Кремля в Москве и вылетела, уступив россиянке

Свитолина не побрезговала играть на Кубке Кремля в Москве и вылетела, уступив россиянке

Для первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, представляющей Харьков, деньги не пахнут.

Элина уже гарантировала себе участие в итоговом турнире восьми сильнейших теннисистко по итогам сезона, а потому с точки зрения набора рейтинговых очков, ей не нужно было участвовать в проходящем на этой неделе в Москве Кубке Кремля.

Зато на кону Кубка Кремля, спонсором которого является российский банк, находящийся под международными санкциями, стоят солидные деньги.

И Свитолина не побрезговала выступить на турнире в стране-агрессоре.

Элина имела первый номер посева, благодаря которому начинала свой турнирный путь со второго круга. Правда, на этой стадии все для Свитолиной в Москве и закончилось. Ведущая украинская теннисистка проиграла россиянке Веронике Кудерметовой - 2:6, 6:1, 5:7.

Агентство Телевидения Новости

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