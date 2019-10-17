НАБУ задержало Гладковского при попытке покинуть страну
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало Национальной антикоррупционное бюро", - отметил журналист.
Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
Тогда сообщалось, что в 2015-2016 гг. был открыт ряд уголовных производств против оборонных предприятий.