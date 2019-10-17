Теплая погода спать не дает: возле харьковской школы заметили змею

Во многих харьковских социальных сетях - бум. Бойко идет обсуждение пресмыкающегося, замеченного и снятого у школы № 56.

Очевидцы выложили видео, где змея ползет по тротуару, а потом прячется в листьях.

По словам харьковского герпетолога Александра Зиненко панику поднимать не стоит. Эта змея вполне безопасна.

Александр Зиненко, ведущий научный сотрудник ХНУ имени Каразина

Змія, яка була знята на Салтівці, це звичайний вуж, звичайний вуж, назва така, він - звичайна змія, надзвичайнісінька в Україні. Часто трапляється і на околицях великих міст, і інколи навіть у самому місті, її можно побачити біля води. Тобто нічого дивного і небезпечного в тому, що побачили змію, немає.

Герпетолог также объяснил, почему уж был замечен в Харькове в середине октября. Причина - в непривычной для этого сезона погоде, установившаяся сейчас.

Александр Зиненко, ведущий научный сотрудник ХНУ имени Каразина

Щодо активності, чому ми бачимо змію аж в жовтні, в середині жовтня місяця, так справді надзвичайно тепла погода, дозволяє амфібіям, рептиліям, іншим тваринам, які нормально впадають у зимову сплячку, бути активними аж до цих дат. І це теж, ну, прояв глобальних змін клімату, але з іншого боку, ну можна пояснити просто високою температурою

Герпетолог советует как взрослым, так и детям не бояться, если заметили возле себя змею. Главное, по его словам, не трогать и не приближаться к ней. Потому как агрессивное поведение может спровоцировать приступ со стороны пресмыкающегося.

Агентство Телевидения Новости