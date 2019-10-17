Несмотря на долги по зарплате в «ХТС», начальник участка покупает новую квартиру - ХАЦ

5 октября 2019 начальник участка №1 коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Валерий Лоренко приобрел за 617,1 тыс. квартиру в Харькове площадью 55,2 кв.м.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на данные в декларации чиновника, в которую были внесены изменения в части имущественного состояния, которая размещена на сайте НАПК.

«Пока отдельные филиалы Харьковских теплосетей бастуют и митингуют сессию горсовета, кто покупает квартиру за 25 тыс.долларов», - отмечают антикоррупционеры и добавляют, что самое интересное, это то, что Валерию и его жене, чтобы приобрести эту квартиру, не хватало дохода и денежных активов.

Как следует из ежегодной декларации за 2018 год, Лоренко в 2018 году заработал 126,5 тыс. грн. Его жена - 44,2 тыс. грн.

Также, как указывается, Лоренко имеет наличными 300 тысяч, а его супруга - 100 тысяч гривен.

Кроме этого, Валерий Лоренко является совладельцем квартиры в Харькове площадью 40,5 кв.м. и автомобиля Chery A15 Amulet 2008 года выпуска.

А еще Валерий Лоренко является совладельцем на 1% ООО "Теплоенергоцентр Роганского промузла".

Напомним, что Харьковский горсовет вчера проголосовал за выделение Харьковским теплосетям 90 млн.грн. финансовой помощи на погашение заработной платы.

«Кто-то на Харьковских теплосетях ждет по 3-4 месяца выплаты зарплаты. Кому-то не за что ездить на работу. Но это точно не про Валерия Лоренко», - резюмировали в ХАЦ.

Агентство Телевидения Новости