Не заметили, что ребенок пропал: воспитательница в детском саду потеряла трехлетнего малыша

Трехлетний Максим сегодня не пошел в детский сад. О том, что его накануне здесь потеряли, Артуру рассказала перепуганная жена. Когда она пришла забирать ребенка домой, найти его воспитатели просто не смогли. Более того, его исчезновения они даже не заметили.

Артур Флоря, отец 3-х летнего Максима

Мы, когда пришли, спросили, где наш ребенок, они даже не знали, что его нету, что он пропал, что они проглядели его

Скорее всего, трехлетний Максим исчез около пяти часов вечера - в это время детей передают дежурным воспитателям. Уже они должны следить, чтобы дети дождались родителей.

Однако, говорит Артур, малыш незамеченным покинул заведение, пройдя мимо воспитателей, охранников и других детей.

Алина Флоря, мать 3-х летнего Максима

Я вчера пришла за ребенком, ребенка в садике не оказалось, то есть воспитательница не досмотрела, то есть это вина воспитателя, а не заведующей. Не увидели, куда он делся, он с кем- то ушел или он сам ушел или его кто- то забрал. Никто не видел, никто не знает

Детский сад, рассказывает Алина, выбирали долго. За полтора года никаких нареканий на воспитателей не было. С ними малыша накануне искали целый час. Впоследствии о неожиданной находке по телефону сообщил знакомый семьи.

Артур Флоря, отец 3-х летнего Максима

Случайный прохожий знал моего сына, он работает в пиццерии, проходил, увидел, что ребенок стоит один возле подъезда, возле проезжей части. Он забрал его к себе на работу в пиццерию и связался с женой моей. И вот так вот нашелся мой сын

Целым и невредимым мальчика нашли на Проспекте Гагарина, а это чуть ли не за километр от детского сада. Малыш, к счастью, был не испуган. Между тем, все равно на место сразу же вызвали полицию.

Марина Колесниченко, старшая инспектор ювенальной превенции Основянского ОП

Пока собирал воспитатель детей на прогулку, переводить в другую группу, ребенок самовольно ушел, этого момента она не заметила. Был осмотрен ребенок - ни синяков, никаких телесных повреждений на нем не имеется. По данному факту внесены данные в единый реестр досудебных расследований по статье 135

Сегодня у детского сада усиленный контроль безопасности - вызвали даже службу охраны. Якобы для защиты от неизвестных. Однако на личную беседу руководство так и не решилось.

Кто здесь постоянно стоит - следит? - Я! Дворник. Кого пускаю - родителей только пускаю. - Как так получилось, что ребенок покинул...? - Ну, я до трех

Уже по телефону заведующая детского сада сообщила, что все подробности инцидента пока выясняются.

Анна Грибинник, заведующая детсада №50

Була викликана поліція, і я всі пояснення надала поліції. У нас територія зачинена від осіб, які не стосуються освітнього процесу, ми на територію не пускаємо. Ви - не мій контролюючий орган, які можете щось контролювати, вимагати

Между тем в Департаменте образования Харьковского горсовета уверяют, что виновные в этой ситуации будут наказаны.

А воспитательница, которая не уследила за ребенком, работала первый день - подменяла главную, поэтому детей могла не знать. Малыш якобы ушел с какой-то семьей.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связям с общественностью

Те, що вона не знала дітей, не вибачає її. Департаментом ухвалено рішення про винесення догани як виховательці, так і завідувачці садочка, буде знято з них премії. Ведуться розмови заспокійливі з батьками, ну, і виховні - з вихователькою

Между тем следователи открыли уголовное производство по ч.1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит ограничение или лишение свободы на срок до 2-х лет.

Агентство Телевидения Новости