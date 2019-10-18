Пожар на арт-заводе "Механика": руководство заявило о диверсии, полиция проводит проверку

Руководство арт-завода «Механика» заявило о диверсии на их предприятии.

Речь идет о пожаре, который произошел днем 17 октября в ангаре для скейтеров, расположенном на территории предприятия на улице Плехановской, 126 \ 2.

«На механике состоялась диверсия, но никто не пострадал. На 2-й линии "Атриум" возник пожар локального уровня (40 м2 скейт-парк).⠀

По предварительной версии, основанной на показаниях свидетелей и видео с камер наблюдения, чрезвычайная ситуация возникла по причине поджога 2-мя лицами в черных балахонах», - сказано в сообщении руководства предприятия в Фейсбук.

По данным ГСЧС, в 15:08 пожар локализовали и в 15:50 полностью ликвидировали.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о ЧП зарегистрирована в Журнале Единого учета заявлений Слободского отдела полиции.

По данному факту проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости