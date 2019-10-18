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Под Харьковом из искореженного в результате ДТП автомобиля пострадавших доставали спасатели

Под Харьковом из искореженного в результате ДТП автомобиля пострадавших доставали спасатели

В Лозовском районе из искореженного в результате ДТП автомобиля спасатели доставали двух пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 октября в 15:34 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Сковороды в поселке Краснопавловка.

На месте происшествия стало известно, что водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в столб линии электропередач.

В результате столкновения пострадали два человека: 14-летний подросток и 30-летний мужчина, которых зажало конструкциями кузова автомобиля.

Спасатели и работники скорой медицинской помощи деблокировали пострадавших, которых госпитализировали в Лозовскую центральную районную больницу.

Агентство Телевидения Новости

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