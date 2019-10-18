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В США решили закрыть одну из крупнейших тюрем мира

В США решили закрыть одну из крупнейших тюрем мира

Власти Нью-Йорка решили к 2026 году закрыть тюрьму Райкерс, которая является второй по величине в США, сообщает The New York Times.

Такое решение принято из-за насилия над заключенными и частых злоупотреблений сотрудников учреждения.

"Необходимо ценить наших людей, больше не обрекать на путь, который только ухудшает их жизни. Сегодня мы вошли в историю: эра массового заключения окончена", - прокомментировал решение мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Вместо тюрьмы Райкерс в городе построят четыре тюрьмы общей стоимостью 8 миллиардов долларов. Новые тюрьмы появятся в районах Квинс, Бронкс, Бруклин и Манхэттен.

Тюрьма Райкерс занимает всю площадь одноименного острова в Нью-Йорке. По данным СМИ, в ней содержат почти 11 000 заключенных. Она является одной из крупнейших тюрем в мире, уступая лишь Лос-Анджелесской тюрьме.

Отметим, в Украине планируют закрыть около трети тюрем. Всего в стране около ста таких учреждений, большинство из которых не заполнены. Поэтому треть хотят продать и построить новые - более современные, как в Норвегии.

 

Агентство Телевидения Новости

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