Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 184

Из Харькова открылись прямые рейсы в Прагу и Львов

Из Харькова открылись прямые рейсы в Прагу и Львов

Из Харькова открываются прямые рейсы в Прагу и Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Первый рейс в Прагу украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines осуществила 17 октября.

Теперь вылеты будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону без учета багажа начинается от 1501 гривны, а время движения составляет 2 часа 35 минут.

Как сообщается, прямые рейсы во Львов будут выполняться в те же дни по стоимости от 639 гривен.

Напомним, данная авиакомпания уже запустила из Харькова прямые рейсы в Барселону, Ларнаку, Одессу, Римини, Кутаиси.

«Следующим событием станет открытие рейсов в Киев. Они запустятся 25 октября и будут доступны трижды в неделю от 498 гривен. Таким образом, харьковчане смогут летать в столицу двумя авиаперевозчиками: МАУ и SkyUp Airlines», - сообщили в аэропорту.

Кроме того, 29 октября SkyUp Airlines возобновит рейсы в Шарджу (ОАЭ). Их стоимость будет начинаться от 3218 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 