Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:43
Просмотров: 129

Один человек погиб, 8-месячный ребенок в больнице: грузовик врезался в припаркованный ВАЗ

Один человек погиб, 8-месячный ребенок в больнице: грузовик врезался в припаркованный ВАЗ

Накануне в 15:22 на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе поселка Новое Мажарово грузовой автомобиль MAN врезался в ВАЗ. Водитель легкового авто погиб, четверо пострадавших, в том числе 8-месячный ребенок, были госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель грузовика, двигавшегося в направлении Краснограда,  допустил столкновение с припаркованным на обочине легковым автомобилем.

От полученных травм 29-летний водитель ВАЗ скончался на месте. Его 22-летняя супруга и 8-месячный сын доставлены в больницу Новомосковска Днепропетровской области. 51-летнего пассажира ВАЗ и 35-летнего водитель MAN доставили в Краснограбскую больницу для обследования.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 