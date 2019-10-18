Комитет Рады принял решение по рынку земли

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба комитета.

"По результатам рассмотрения вопросов повестки дня принято следующее решение: рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевским А.С., Богданцом А.В. , Шол М.В. и другими (№ 2178-10 от 10.10.2019)", - говорится в сообщении.

В то же время, внефракционный нардеп Оксана Савчук, которая является автором одного из альтернативных законопроектов об обороте земли, заявила, что комитет принял решение за закрытыми дверями без присутствия прессы и нескольких депутатов.

"Заседание комитета состоялось без каких-либо предварительных договоренностей, без информирования, на них не было никаких представителей СМИ. В 9:08 комитет рассмотрел все законопроекты, которые были зарегистрированы. Представьте себе, в 9:00 он начал работу в 9:08 он рассмотрел все законопроекты. Даже менее одной минуты на один законопроект", - рассказала нардеп в эфире 112 Украина.

Савчук также отметила, что комитет большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять во внимание один из законопроектов, авторами которого являются представители «Слуги народа».

"Мне дали слово для того, что я одна единственная из авторов, которая успела прийти на это заседание комитета. Я обратила внимание всех членов комитета на то, что депутаты, которые это даже не 2 месяца работают, грубо нарушают все нормы прозрачности, этики, регламента, о том, что нельзя никоим образом голосовать ни за один законопроект, который стоял на повестке дня. Однако комитет большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять во внимание один из законопроектов, авторами которого являются представители Слуги народа", - добавила нардеп.

Также в ходе часа вопросов к правительству депутаты пожаловались профильному министру по поводу того, что утреннее заседание комитета было анонсировано смс-сообщением за 10 минут до начала комитета.

Стоит отметить, что разным опросам, примерно три четверти украинцев выступает против продажи земли в принципе.

Агентство Телевидения Новости