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На Херсонщине браконьеры наловили краснокнижных крабов на 89 миллионов гривен

На Херсонщине браконьеры наловили краснокнижных крабов на 89 миллионов гривен

В Херсонской области на территории национального парка "Джарылгачский" водные полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов более чем на 89 млн гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области, полицейские заметили моторную лодку с 4 мужчинами на борту. Во время проверки выяснилось, что злоумышленники с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов.

Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89311000 гривен.

Плавсредство правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины. 

За незаконное занятие водным добывающим промыслом правонарушителям грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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