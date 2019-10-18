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В Лозовском районе 14-летний подросток разбил об столб машину своего знакомого: двое пострадавших

В Лозовском районе 14-летний подросток разбил об столб машину своего знакомого: двое пострадавших

Накануне в 15:50 в поселке Краснопавловка Лозовского района автомобиль ВАЗ врезался в столб: 14-летний подросток, управлявший автомобилем, и его 44-летний пассажир доставлены в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что 44-летний мужчина (житель поселка Елизаветовка), находясь в состоянии алкогольного опьянения, разрешил вести автомобиль своему несовершеннолетнему знакомому (жителю пгт Краснопавловка).

В результате 14-летний подросток не справился с управлением: машина перевернулась и врезалась в столб.

И водитель и нетрезвый пассажир были госпитализированы в районную больницу. Пострадавшим оказана помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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