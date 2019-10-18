Повышения зарплат педагогам не будет - нардеп

Проект бюджета на 2020 год не предусматривает повышение зарплат учителям.

Об этом сообщила народный депутат от политической фракции "Голос" Инна Совсун на своей странице в Фейсбук, добавив, что бюджетный комитет отклонил их предложение об увеличении в бюджете расходов на оплату труда педагогов на 5100000000 грн.

“Эти деньги должны направляться в первую очередь на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников, таким, как воспитатели детсадов и молодые учителя”, – написала она.

Депутат отметила, что профильный министр, Анна Новосад, сказала по этому поводу, что увеличение заработных плат педагогам должно покрываться за счет местных бюджетов.

Совсун подчеркнула, что проект государственного бюджета на 2020 год, за который сегодня собираются голосовать в Раде, не предусматривает повышение зарплат учителям.

“К сожалению, это является свидетельством отсутствия четкого и понятного подхода к решению вопроса с оплатой труда учителей в правительства и монобольшинства. Это одна из причин, почему мы не можем поддержать проект бюджета на 2020 год”, – написала Совсун.

По ее словам, если бы соответствующие правки были приняты, то зарплата педагогов в 2020 году составляла бы от 10 до 18 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости