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В Харькове разоблачили шпиона, работавшего на спецслужбы Китая

В Харькове разоблачили шпиона, работавшего на спецслужбы Китая

В Харькове правоохранители разоблачили сотрудника одного из НИИ, подозреваемого в шпионаже на спецслужбы Китая. 

Соответствующее постановление Киевского районного суда от 8 октября опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов следствия, спецслужбы Китая действовали под прикрытием Анхойского Восточно-Китайского НИИ «Фотоэлектроника».

Они завербовали работника Института электромагнитных исследований, который должен был передавать секретную информацию, во время своего визита в учреждение.

Злоумышленник копировал сведения указанной работы, которые стали известны ему в связи с исполнением им его служебных обязанностей , фотографируя их и переносил на флэш-накопитель, чтобы потом передать спецслужбам.

Во время обыска дома подозреваемого правоохранители изъяли мобильный телефон и флешку.

На флешке находилась фотокопия работы «Аэрозольные системы борьбы с беспилотными аппаратами (БПЛА)», содержащая служебную информацию в сфере обороны страны и имеевшая гриф ограничения доступа «Для служебного пользования».

Также в мобильном телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили секретную переписку злоумышленника по электронной почте с контактным лицом.

На все изъятое во время обыска судом наложен арест.

Следствие по делу продолжается.

 

Агентство Телевидения Новости

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