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В Харькове с фирмы, которая более 25 лет не платила за аренду земли, взыщут более 28 миллионов ущерба

В Харькове с фирмы, которая более 25 лет не платила за аренду земли, взыщут более 28 миллионов ущерба

Прокуратура подает иск в Хозяйственный суд о взыскании с частного предприятия более 28 млн. грн ущерба, причиненного в результате незаконного использования им земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что одно из частных предприятий более 25 лет незаконно использует земельный участок площадью более 7 га в городе Харькове для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, частное предприятие не заключило договор аренды земельного участка с Харьковским городским советом и не осуществляло оплату за пользование земельным участком в полном объеме.

Таким образом, бюджет города Харькова не получил 28600000 гривен.

Исковое заявление подается в интересах государства в лице Харьковского городского совета о взыскании безосновательно сохранившихся средств в указанном размере.

 

Агентство Телевидения Новости

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