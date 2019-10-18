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Впечатляющее лазерное шоу на хоккейном матче
В перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ на льду и трибунах появлялись завораживающие цветные картины, нарисованные лазерами
Встречались «Лос-Анджелес Кингс» и «Баффало Сейбрз».
В честь 20-летия Staples Center – домашней арены «Лос-Анджелес Кингс» было организовано грандиозное лазерное шоу. Было задействовано 642 лазера.
На шоу присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса, зафиксировавший новый мировой рекорд в категории «Самое масштабное лазерное шоу»
Остается добавить, что сам матч хозяева ледовой арены проиграли со счетом 0:3.
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