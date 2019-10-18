Впечатляющее лазерное шоу на хоккейном матче

Сегодня 18:17

Сегодня 18:17

В перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ на льду и трибунах появлялись завораживающие цветные картины, нарисованные лазерами

Встречались «Лос-Анджелес Кингс» и «Баффало Сейбрз».

В честь 20-летия Staples Center – домашней арены «Лос-Анджелес Кингс» было организовано грандиозное лазерное шоу. Было задействовано 642 лазера.

На шоу присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса, зафиксировавший новый мировой рекорд в категории «Самое масштабное лазерное шоу»

Остается добавить, что сам матч хозяева ледовой арены проиграли со счетом 0:3.





Агентство Телевидения Новости