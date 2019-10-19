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На Салтовке задержали наркозакладчика

На Салтовке задержали наркозакладчика

На улице Гвардейцев Широнинцев задержали наркозакладчика.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, днем 18 октября патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого было подозрительным, поскольку он заметно нервничал.

Полицейские решили его проверить и в результате проверки обнаружили у мужчины пакет, в котором находились 9 свертков с веществом похожим на наркотическое.

Кроме этого, мужчина сообщил, что успел разложить еще около 9 «тайников».

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Агентство Телевидения Новости

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