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В оккупированном Крыму обнаружили большой скотомогильник

В оккупированном Крыму обнаружили большой скотомогильник

В карьере Бахчисарайского района оккупированного Крыма специалисты обнаружили и уничтожили почти две тонны костей животных. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Государственной ветеринарии полуострова.

В крематории уничтожили 1850 килограммов костей крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота после обвалки.

По фактам обнаружения биологических отходов вынесено решение о возбуждении административного расследования и установлении виновных лиц.

 

Агентство Телевидения Новости

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