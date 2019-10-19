В оккупированном Крыму обнаружили большой скотомогильник

В карьере Бахчисарайского района оккупированного Крыма специалисты обнаружили и уничтожили почти две тонны костей животных. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Государственной ветеринарии полуострова.

В крематории уничтожили 1850 килограммов костей крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота после обвалки.

По фактам обнаружения биологических отходов вынесено решение о возбуждении административного расследования и установлении виновных лиц.

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