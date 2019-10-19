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В Раду подан законопроект о признании утратившим силу закона о люстрации

В Раду подан законопроект о признании утратившим силу закона о люстрации

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский подал законопроект о признании утратившим силу закона "Об очищении власти" (№2287). На веб-портале парламента сообщается, что проект был получен Радой в пятницу, 18 октября.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию украинских чиновников на основании закона "Об очищении власти" нарушением их прав. Судьи решили, что люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к незаконному увольнению заявителей. Этим украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, внедренных в государствах Центральной и Восточной Европы, которые являются более целевыми и узконаправленными, постановили в ЕСПЧ. Украина должна выплатить пятерым заявителям по 5000 евро компенсации морального вреда.

Закон "Об очищении власти" (люстрации) в отношении чиновников времен Виктора Януковича вступил в силу осенью 2014 года. В 2015 году народные депутаты обратились в КСУ с просьбой проверить закон на соответствие Конституции, также два представления подал Верховный суд. По состоянию на апрель в Украине люстрировали более 900 чиновников. Рассмотрение конституционности закона в КСУ срывалось, откладывалось или переносилось на неопределенную дату уже несколько раз.

 

Агентство Телевидения Новости

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