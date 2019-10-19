Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Президент Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым утверждена структура ведомства.
Документ №764/2019 опубликован на сайте главы государства 18 октября.
Согласно указу Зеленского, в СНБО входят:
секретарь;
первые заместители секретаря;
заместители секретаря;
руководитель Аппарата;
первый заместитель руководителя Аппарата;
заместители руководителя Аппарата;
Служба секретаря;
Служба по вопросам внешней безопасности;
Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
Служба по вопросам военной безопасности;
Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
Служба по вопросам экономической безопасности;
Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
Служба Главного ситуационного центра;
Служба организационного обеспечения;
Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
Служба по правовым вопросам;
Финансовая служба;
Служба управления персоналом;
Служба режимно-секретной работы;
Служба координационной и административной работы.
Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с настоящим документом.