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"Шахтер" одержал в Харькове разгромную победу - 6:0
Со счетом, который более привычен для тенниса, чем для футбола - 6:0 донецкий "Шахтер" "разбил" в Харькове дебютанта украинской футбольной Премьер-Лиги команду "Колос" из Коваливки Киевской области.
Этим матчем начался заключительній - 11-й тур первого круга чемпионата Украины.
Пять голово были забиты в первом тайме. Отличились Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Додо и дважды Тайсон. И еще один гол после перерыва провел Жуниор Мораес.
Первый круг "Шахтер" прошел, обыграв всех соперников, и, набрав, соответственно, 33 очка из 33 возможных.
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