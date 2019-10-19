Харьковчанин из ревности ударил женщину ножом

19 октября около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Соколова драка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сожители и их товарищ вместе употребляли спиртные напитки. 43-летний мужчина приревновал 35-летнюю сожительницу к другому. Началась драка.

В результате мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений. Пострадавшую доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости