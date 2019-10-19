Три зрелищных нокаута в андеркарте поединка Бетербиев - Гвоздик

Помимо поражения харьковчанина Александра Гвоздика от россиянина Артура Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде, на вечере бокса в американской филадельфии было что посмотреть.

Так, в поединке между американцем Майклом Силсом и Элио Геральдо Трошем из Аргентины Силс в первом же раунде ударом навстречу уронил соперника. Трош попытался подняться, но с координацией у него были большие проблемы, и рефери остановли бой.

В поединке между американцем Джулианом Родригесом и представителем Филиппин Леонардо Доронио Родригес "вырубил" соперника в 5-м раунде.

Наиболее же эффектным получился нокаут в бою между американцем Джозефом Адорно и Алехандро Сосой из Аргентины. Адорно нокаутировал Сосу во 2-м раунде, едва не выкинув его за канаты ринга.





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