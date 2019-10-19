Футболисты одной команды устроили акцию протеста, простояв 4 минуты. Соперники при этом забивали голы

Очень необычным вышло начало матча чемпионата Мексики по футболу между командами "Веракрус" и "Тигрес".

После стартового свитска футболисты "Веракруса" не сдвинулись с места, выражая тем самым протест руководству своего клуба в связи с полугодичной задолженностью по зарплате.

Футболисты "Тигреса" забили за четыре минуты стояния соперников два гола. После чего игроки "Веракруса" "расколдовались" и стали оказывать сопротивление.

Матч в итоге закончился поражением "Веракруса" 1:3.





Агентство Телевидения Новости