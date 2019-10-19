Гринчак стал начальником Департамента киберполиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на должность начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака, а его первым заместителем Сергея Крапиву.

Как сообщается на сайте Нацполиции, соответствующий приказ подписан 19 октября.

Гринчак до назначения на эту должность возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция совершенствования подразделения. "Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - отмечается в сообщении.

Агентство Телевидения Новости