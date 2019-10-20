Греческая церковь внесла в диптих имя предстоятеля ПЦУ

Греческая православная церковь внесла в диптих имя предстоятеля Православной церкови Украины Епифания.

Об этом сообщается на сайте Оrthodoxia.info. Как отмечается, имя предстоятеля ПЦУ Епифания впервые вместе с предстоятелями других поместных церквей было упомянуто в совместном богослужении предстоятеля Греческой церкви Иеронима с вселенским патриархом Варфоломеем.

Также подчеркивается, что это является официальным признанием ПЦУ Греческой церковью.

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