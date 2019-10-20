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Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне.

"Она (Клинтон - ИФ) называет конгрессвумен Тулси Габбард "фавориткой России", а Джилл Стайн - "российским агентом". Вы, может, слышали, меня тоже называли большим любителем России. Вообще-то мне нравятся россияне. Мне все люди нравятся! Хиллари сошла с ума", - написал он в Twitter.

Габбард является членом палаты представителей Конгресса США от Демократической партии.

В ответ на обвинения она называла Клинтон "олицетворением коррупции".

Стайн была кандидатом на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах.

 

Агентство Телевидения Новости

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