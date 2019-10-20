Сгорел фанатский поезд, который вез футбольных болельщиков

Болельщики немецкого "Фрайбурга" ехали на специально выделенном поезде домой после матча бундеслиги против берлинского "Униона". Но не доехали. Поезд загорелся.

Все пассажиры сумели самостоятельно покинуть вагоны. Никто не погиб. Госпитализированы три человека, надышавшиеся продуктами горения.

Причина, по которой загорелся фанатский поезд, выясняется.

Матч между "Унионом" и "Фрайбургом" завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Берлина.





Агентство Телевидения Новости