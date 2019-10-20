Австралийская авиакомпания испытала самый длинный в мире пассажирский маршрут

Австралийский авиаперевозчик Qantas завершил тестировать самый длинный маршрут без остановок.

Boeing 787-9 с 49 людьми на борту пролетел 16200 км от Нью-Йорка до Сиднея за 19 часов и 16 минут.

Перелет из Нью-Йорка в Сидней является частью программы по изучению того, как длинные авиаперелеты без остановок влияют на самочувствие пилотов, бортработников и пассажиров.

В следующем месяце компания собирается протестовать беспосадочный рейс из Лондона в Сидней.

Начинать коммерческие рейсы по этим маршрутам Qantas должна решить до конца 2019 года.

Если решение будет положительным, полеты начнутся в 2022 или 2023 году.

Как сообщает Reuters, ни гражданская авиакомпания пока не решалась осуществлять такие длинные и длительные рейсы без посадки и при полной заполненности пассажирского или грузового самолетов.

Чтобы осуществить такой полет без посадки и дозаправки, самолет Qantas летел с максимальным запасом топлива, ограниченным количеством багажа и без другого груза.

Чтобы джетлег был легче, пассажирам предложили перевести часы на время в Сиднее сразу после взлета из Нью-Йорка. На борту поддерживался дневной режим времени, когда в восточной Австралии наступил вечер. Через 6:00 после взлета пассажирам подали богатый углеводородами ужин, после чего приглушили свет в салоне, предлагая пассажирам поспать.

Тесты также включали мониторинг мозговой активности пилотов, измерения уровня мелатонина и бдительности.

Кроме того, исследовали и то, как путешествие через такое количество временных зон влияет на самочувствие человека.

В последние годы конкуренция на рынке долгомагистральних перелетов обостряется, и ведущие авиакомпании предлагают все больше длинных рейсов.

В прошлом году Singapore Airlines открыл почти 19-часовой рейс из Сингапура в Нью-Йорк. Сейчас он остается самым длинным регулярным коммерческим авиарейсом в мире.

Так же в прошлом году Qantas начали делать 17-часовые рейс Перт-Лондон, а Qatar Airways открыли 17,5-часовой рейс из Окленда в Доху.

Агентство Телевидения Новости