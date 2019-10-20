Следком РФ назвал версию прорыва дамбы под Красноярском

Вероятной причиной прорыва дамбы под Красноярском Следственный комитет РФ назвал нарушения при золотодобывающих работах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела задержали трех человек: директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", а также начальника и мастера горного участка организации.

Их доставили в Красноярск для допроса.

В офисе золотодобывающей организации провели обыски, изъяли техническую и финансовую документацию.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба прорвало рано утром 19 октября.

В результате в рабочем поселке затопило общежития временного типа.

По последним данным, погибло 15 человек, госпитализировано 14 человек.

Губернатор Александр Усс объявил 21 октября днем траура.

Агентство Телевидения Новости