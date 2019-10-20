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Следком РФ назвал версию прорыва дамбы под Красноярском

Следком РФ назвал версию прорыва дамбы под Красноярском

Вероятной причиной прорыва дамбы под Красноярском Следственный комитет РФ назвал нарушения при золотодобывающих работах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела задержали трех человек: директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", а также начальника и мастера горного участка организации.

Их доставили в Красноярск для допроса.

В офисе золотодобывающей организации провели обыски, изъяли техническую и финансовую документацию.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба прорвало рано утром 19 октября.

В результате в рабочем поселке затопило общежития временного типа.

По последним данным, погибло 15 человек, госпитализировано 14 человек.

Губернатор Александр Усс объявил 21 октября днем траура.

 

Агентство Телевидения Новости

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