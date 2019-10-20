Водитель троллейбуса сделал предложение руки и сердца любимой прямо на рабочем месте (видео)
На выходных в Харькове пассажиры одного из троллейбусов стали свидетелями необычной сцены.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель троллейбуса, находившегося на маршруте №31, сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
По громкоговорителю водитель попросил кондуктора подойти к нему, а затем прямо по громкой связи предложил ей стать его женой.
«Дарья Николаевна, выходите за меня замуж, пожалуйста», - услышали пассажиры троллейбуса.
Затем парень вышел к любимой с букетом цветов и кольцом.
И девушка ответила парню согласием.
Пассажиры поддержали пару одобрительными возгласами и аплодисментами.
Видео оригинального предложения было опубликовано в соцсетях.
Пользователи соцсетей в комментариях называют поступок парня романтичным и единогласно желают счастья молодым.