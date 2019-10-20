В Харькове на улице похитили девушку: полиция ввела план-перехват

Харьковские правоохранители проверяют информацию о похищении человека.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от свидетеля.

По его словам, 20 октября на улице Большая Панасовская двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль "ВАЗ-21010" черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

В силу введен план "Перехват".

Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.

Злоумышленников разыскивают.

Агентство Телевидения Новости