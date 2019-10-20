Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:50
Просмотров: 156

В Харькове на улице похитили девушку: полиция ввела план-перехват

В Харькове на улице похитили девушку: полиция ввела план-перехват

Харьковские правоохранители проверяют информацию о похищении человека.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от свидетеля. 

По его словам, 20 октября на улице Большая Панасовская двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль "ВАЗ-21010" черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

В силу введен план "Перехват".

Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.

Злоумышленников разыскивают.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 