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Киевское "Динамо" вышло на чистое 2-е мето в украинской Премьер-Лиге

Киевское Динамо вышло на чистое 2-е мето в украинской Премьер-Лиге

После 11-го тура в украинской футбольной Премьер-Лиге киевское "Динамо" оказалось на привычной для себя по последним сезонам позиции.

"Динамо", благодаря голу Виталия Миколенко, обыграло сегодня "Александрию" 1:0 и, набрав 23 очка, расположилось на 2-м месте.

У лидера - донецкого "Шахтера", преодолевшего весь 1-й круг без очковых потерь, 33 очка.

Третье место по итогам первого круга у черниговской "Десны", набравшей 20 очков.


Агентство Телевидения Новости

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