Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 21 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Есенина, 7, ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 244 (п. №2, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4, 4-а, пр. Науки (Ленина), 17-а, 19-б, 21-а, ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а, ул. Космическая, 11, 25, 27, 47, ул. Новгородская, 6, 6-а, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 до 20:00 21.10.19 г.

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, спаренный стояк), ул. Плиточная, 65-а (п. №1), ул. Грицевца, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 21.10.19 г.

Киевский район:

пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Мироносицкая, 17 (п. №2, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 8 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк) до 20:00 21.10.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 17 (п. №10, стояк), 28-б (п. №1, стояк), 29-б (п. №2, стояк), 32-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3) до 20:00 21.10.19 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 45 (п. №4, стояк) до 20:00 22.10.19 г.

Немышлянский район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 56/3 (п. №4, стояк) до 17:00 21.10.19 г.; ул. Амосова, 25 (стояк) до 20:00 21.10.19 г.

Новобаварский район:

ул. Марьинская, 13/15 (п. №1, стояк) до 21:00 21.10.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 109 до 17:00 21.10.19 г., пр. Героев Сталинграда, 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк), 197 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №3, спаренный стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1) до 17:00 21.10.19 г.; ул. Мало-Панасовская, 22/24 (п. №1, стояк) до 20:00 21.10.19 г.

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