Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 11

На Салтовке неизвестные разбили камнем окно в трамвае, пострадала девушка - соцсети

На Салтовке неизвестные разбили камнем окно в трамвае, пострадала девушка - соцсети

На Салтовском Шоссе в очередной раз неизвестные злоумышленники бросили камень в трамвай на ходу.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, хулиганы попали камнем в стекло, которое разбилось.

В результате этого, по словам свидетелей происшествия, пострадала девушка, которая ехала в этом трамвае. Ей вызвали скорую помощь.

Подробности выясняются.

Напомним, что это уже не первый подобный случай, поскольку несколькими днями ранее на том же участке Салтовского Шоссе неизвестные бросили камень в окно трамвая, также разбив стекло. Тогда никто не пострадал, однако сидевший рядом ребенок получил сильный испуг.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 