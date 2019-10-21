На Салтовке неизвестные разбили камнем окно в трамвае, пострадала девушка - соцсети

На Салтовском Шоссе в очередной раз неизвестные злоумышленники бросили камень в трамвай на ходу.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, хулиганы попали камнем в стекло, которое разбилось.

В результате этого, по словам свидетелей происшествия, пострадала девушка, которая ехала в этом трамвае. Ей вызвали скорую помощь.

Подробности выясняются.

Напомним, что это уже не первый подобный случай, поскольку несколькими днями ранее на том же участке Салтовского Шоссе неизвестные бросили камень в окно трамвая, также разбив стекло. Тогда никто не пострадал, однако сидевший рядом ребенок получил сильный испуг.

Агентство Телевидения Новости