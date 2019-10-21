Под Харьковом горел частный дом: пострадал мужчина

В Волчанском районе во время пожара пострадал 34-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС украны в Харьковской области, 20 октября в 20:07 на спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Молодежной, 61 в селе Лиман.

На момент прибытия пожарных в комнате дома горели мебель и домашние вещи на площади около 25 кв.м.

Во время пожара получил ожоги тела мужчина 1985 года рождения.

Бригада медиков скорой помощи госпитализировала пострадавшего в районную больницу.

В 20:23 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 22:42 ликвидировали.

По предварительным данным спасателей причиной пожара могло стать неосторожное обращение пострадавшего с огнем при курении.

Агентство Телевидения Новости