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У директора харьковского театра в подчинении работали его дети и жена - НАПК

У директора харьковского театра в подчинении работали его дети и жена - НАПК

Директор областного коммунального учреждения "Харьковский театр для детей и юношества" устроил на работу трех своих близких родственников и не уведомил компетентные органы о наличии  у него потенциального конфликта интересов.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции.

Тем самым Гапанович нарушил требований пункта 2 части первой статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В связи с этим председателю Харьковского областного совета Сергею Чернову внесено предписание в отношении директора театра Андрея Гапановича, который не сообщил о наличии у него в подчинении собственных жены, сына и дочери, устранить нарушения закона.

Национальное агентство требует принять меры для урегулирования потенциального конфликта интересов, провести служебное расследование и привлечь виновных лиц к ответственности по закону.

 

Агентство Телевидения Новости

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