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У мужчины возле магазина выхватили кошелек: грабителя разоблачили
В Купянском районе Харьковской области правоохранители разоблачили уличного грабителя.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник у магазина выхватил из рук 55-летнего местного жителя кошелек с деньгами и скрылся с места преступления.
Пострадавший сразу обратился в полицию.
Личность злоумышленника правоохранители установили за несколько часов. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
За совершение грабежа мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
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