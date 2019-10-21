У мужчины возле магазина выхватили кошелек: грабителя разоблачили

В Купянском районе Харьковской области правоохранители разоблачили уличного грабителя.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник у магазина выхватил из рук 55-летнего местного жителя кошелек с деньгами и скрылся с места преступления.

Пострадавший сразу обратился в полицию.

Личность злоумышленника правоохранители установили за несколько часов. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

За совершение грабежа мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости