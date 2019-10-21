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У мужчины возле магазина выхватили кошелек: грабителя разоблачили

У мужчины возле магазина выхватили кошелек: грабителя разоблачили

В Купянском районе Харьковской области правоохранители разоблачили уличного грабителя.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник у магазина выхватил из рук 55-летнего местного жителя кошелек с деньгами и скрылся с места преступления.

Пострадавший сразу обратился в полицию. 

Личность злоумышленника правоохранители установили за несколько часов. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

За совершение грабежа мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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