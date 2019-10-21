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В Запорожье женщина ранила ножом троих своих детей и пыталась покончить с собой

В Запорожье женщина ранила ножом троих своих детей и пыталась покончить с собой

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям и после этого пыталась совершить самоубийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области, 20 октября в 21:42 в полицию поступило сообщение о том, что в доме по ул. Игоря Сикорского женщина нанесла ножевые ранения своим малолетним детям и причинила телесные повреждения себе.

Прибывшие на место полицейские и врачи установили, что женщина 1989 года рождения, находясь дома, кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав себе предплечья. 

Детей немедленно доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Ее действия квалифицированы как покушение на убийство. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства нанесения ножевых ранений детям, мотивы преступления.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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