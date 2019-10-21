За Гладковского внесен залог

За находящегося под арестом президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10 млн грн, сообщает в понедельник "5 канал" со ссылкой на адвоката арестованного Руслана Волынца.

По словам адвоката, средства перечислили близкие подозреваемого. Как следствие, экс-замсекретаря СНБО может выйти из СИЗО уже в понедельник.

Как сообщалось, 17 октября Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного.

Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн.

Агентство Телевидения Новости