На Баварии нетрезвый водитель врезался в машину скорой помощи (видео)

Накануне в 16:45 на проспекте Любови Малой столкнулись автомобили Daewoo Matiz, Skoda и машина скорой помощи Peugeot Boxer.

Во время движения по проспекту Любови Малой от улицы Грушевского в направлении Григоровского шоссе, водитель Skoda столкнулся с автомобилем Daewoo, выехал на полосу встречного движения и врезался в машину скорой помощи.

По информации пресс-службы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время оформления ДТП водитель Skoda прошел тест на алкоголь, результат − 2.1 промилле.

Медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась.

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.





Агентство Телевидения Новости