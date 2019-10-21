Возле границы задержали контрабандистов, которые отправляли химикаты в Россию

Жители приграничных районов Харьковской области осуществляли контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Дельцов задержали во время отправки более 700 килограммов очередной партии химикатов.

Следователи СБУ установили, что контрабандисты переправляли в Россию оптовые партии средств защиты растений производства известных мировых производителей.

Грузовики с химикатами периодически курсировали до границы, где товар разгружали и передавали сообщникам, минуя контрольно-пропускные пункты.

Вскоре нелегальная схема дала сбой, и во время очередной переправки партии химии ориентировочной стоимостью 600 000 гривен злоумышленников задержали правоохранители.

В ходе 20 обысков по местам проживания контрабандистов и помещений, где хранился товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в контрабанде ядовитых веществ.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось СБУ совместно с Госпогранслужбой Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры.





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