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На Харьковщине изымут из продажи некачественное масло

На Харьковщине изымут из продажи некачественное масло

Госпродпотребслужба обнаружила несоответствие масла сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% жира заявленному проценту жирности.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, несоответствие заявленным характеристикам выявили в продукции партий 10,12,13,15 от 9 сентября 2019 года и партии 28 от 12 сентября 2019 года.

Данное масло производилось ПАО "Веселиновский завод СОМ" в Николаевской области.

Как отмечается, служба потребителей обратила внимание операторов рынка на данный факт,  и из продажи данную продукцию изымут.

 

Агентство Телевидения Новости

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