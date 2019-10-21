Харьковский боксер Гвоздик выписан из больницы. Кровоизлияния в мозг нет

Украинский профессиональный боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик из Харькова, трижды побывавший в нокдауне и проигравший техническим нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву в титульном бою, больше не нуждается во врачебном уходе.

Тренер Гвоздика Тедди Атлас сообщил, что Гвоздик выписан из больницы Филадельфии, где провел две ночи.

По словам Атласа, у украинского боксера не выявлено кровоизлияния в мозг, а лишь "незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок".

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