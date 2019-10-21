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Полиция ищет хулиганов, которые на Салтовке разбили камнем окно трамвая на ходу

Полиция ищет хулиганов, которые на Салтовке разбили камнем окно трамвая на ходу

Полиция ищет злоумышленников, которые бросили камень в окно трамвая на ходу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне вечером на Салтовском Шоссе неизвестные злоумышленники бросили камень в трамвай на ходу.

В результате этого пострадала девушка, которая ехала в этом трамвае.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии на Салтовском Шоссе поступило в полицию 20 октября в 20:40.

В тот же день в дежурную часть полиции с заявлением обратилась пассажир трамвая, которая в результате происшествия от осколков стекла получила повреждения в виде царапины уха.

Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета Московского отдела полиции. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости

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