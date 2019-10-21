Харьковский горсовет подал апелляцию на решение суда об отмене переименования проспекта Григоренко

Харьковский городской совет направил апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения о возврате имени Жукова проспекту.

Об этом сообщила руководитель Северо-Восточного отделения Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова на своей странице в Facebook.

По ее словам, апелляционный суд открыл производство.

«Позиция Института остается неизменной: ни один топоним ни в Харькове, ни в других населенных пунктах Украины не может быть переименован в честь Георгия Жукова», - убеждена Тахтаулова.

Напомним, накануне 9 мая на сайте горсовета появилась петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова, которая в рекордно короткие сроки набрала необходимое для ее рассмотрения количнсвто голосов. Ранее данную петицию харьковчан призвал поддержать мэр Харькова Геннадий Кернес.

Затем данный вопрос был рассмотрен на сессии горсовета, на которой было решено вернуть проспекту название в честь маршала Жукова.

В связи с этим в окружной админитративный суд было направлено исковое заявление об отмене данного решения, а полиция открыла по поводу переименования проспекта уголовное производство.

Позже харьковский админсуд признал незаконным переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова и отменил решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессии 7 созыва от 19 июня 2019 года №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции".

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