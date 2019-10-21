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На Большой Панасовской водитель разбил BMW X5 и сбежал до приезда патрульных

На Большой Панасовской водитель разбил BMW X5 и сбежал до приезда патрульных

Накануне около 21:00 на пересечении улицы Большой Панасовской с переулком Резниковским автомобиль BMW X5 вылетел с проезжей части и врезался в столб и дерево. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель и его пассажир самостоятельно покинули место ДТП до приезда патрульных. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, собранные на месте аварии материалы переданы в отдел розыска и дознания УПП Харьковской области. \

Агентство Телевидения Новости

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