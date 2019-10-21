Шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Начинаю неделю на новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов большое количество. Впереди много сложной и важной работы", - написал он.

Сивохо показал удостоверение, выданное ему 18 октября 2019 года.

Сергей Сивохо - бывший игрок КВН, выступает судьей в шоу "Лига смеха". Во время внеочередных выборов в Верховную Раду баллотировался нардепом от партии "Слуна народа" на округе №49 в Донецкой области, но выборы проиграл.

Напомним, 27 сентября в пресс-службе канцелярии президента сообщили, что секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Там отметили, что Данилюк написал заявление еще перед визитом президента Зеленского на Генассамблею ООН. 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка. Как пояснил сам Данилюк, решил уйти с должности, потому что не хочет принимать участия в "подковерных играх некоторых персонажей".

3 октября указом президента Алексей Данилов назначен новым секретарем СНБО.

Агентство Телевидения Новости